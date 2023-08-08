Уткин отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН» в матче с девятью голами

Журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (5:4) в матче Fonbet Кубка России.
- «Спартак» проигрывал до 80-й минуты, но вырвал победу.
- Московский клуб выиграл все 5 матчей на старте сезона.
- «Спартак» лидирует в РПЛ и группе Fonbet Кубка России.
«Отличный матч в Кубке. Нижний, что называется, заставил.
Вспоминаю, когда «Спартак» играл 5:4, и вспоминаю манежный матч с ЦСКА, дебют Карпина, кстати.
Плевать на класс. Такие игры запоминаются детям», – написал Уткин в телеграме.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина