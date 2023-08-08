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    • Резонансная отмена гола Зиньковского и пенальти в пользу «Пари НН»: вердикт Игоря Федотова

    Резонансная отмена гола Зиньковского и пенальти в пользу «Пари НН»: вердикт Игоря Федотова

    Экс-судья ФИФА Игорь Федотов оценил эпизод, который произошел в начале второго тайма кубкового матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4).

    • На 53-й минуте Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.
    • Судья Сергей Цыганов при помощи VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.
    • В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов.
    • Счет из 4:3 превратился в 3:4.

    «Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота – верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении.

    Это 11-метровый без показа жeлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть. Хорошо, что VAR разобрался», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2023 23:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 09:48

      Не все свиням масленица!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 8 августа, 23:54

      Че нагнетать, все правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 23:26

      подвел команду во второй игре подряд

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8129

      Томик 8 августа, 23:24

      Хоть один слепой крот скажет, что его в спину руками толкнули? Не имеет значения уже, но просто интересно - не видят или не хотят говорить?

      3
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      Рейтинг: +11301

      ivany4 > Томик 8 августа, 23:40

      С учетом всех "разъяснений" все было верно. Спорить не о чем.
      Хлусевича в борьбе развернули, и мяч попал в руку. Футбол контактная игра, при единоборстве нарушений не нашли. Далее, без остановки игры Зиньковский забил гол. Судью пригласили смотреть вар. После нарушения Хлусевича отменяются все технические действия на поле и пробивается пенальти.

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      Рейтинг: +30654

      JTherry > ivany4 9 августа, 10:01

      в позапрошлом году в игре на Кубок с конями мяч от ноги Дивеева попал ему в руку, которая была "в неестественном положении" отставлена - и Карась тогда не поставил на точку... Хлус в своей штрафной играет не осторожно, но факт остается фактом: пенальти ставят лишь Спартаку за подобные "нарушения" (и даже гол отменили)... кстати, Федотов тогда глотку рвал, что "все по правилам", мяч же попал в руку от тела футболиста (а голова, видимо, отдельно от тела..?))...

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      Рейтинг: +11301

      ivany4 > JTherry 9 августа, 11:40

      Я же написал, с учетом всех "разъяснений".)))
      То что ты описал, происходит уже много лет, и только из-за того, что нет четкого определения игры рукой. Есть два пути решения вопроса - любое попадание мяча в руку, считать нарушением и ставить на точку. И второй вариант - по вару определять, было ли движение руки к мячу. Если да, то пенальти, если нет то ничего не было. Иначе у каждого будет своя трактовка "руки". Но для этого должно быть волевое решение.

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