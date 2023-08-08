Резонансная отмена гола Зиньковского и пенальти в пользу «Пари НН»: вердикт Игоря Федотова

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов оценил эпизод, который произошел в начале второго тайма кубкового матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4).

На 53-й минуте Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.

Судья Сергей Цыганов при помощи VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.

В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов.

Счет из 4:3 превратился в 3:4.

«Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота – верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении.

Это 11-метровый без показа жeлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть. Хорошо, что VAR разобрался», – сказал Федотов.