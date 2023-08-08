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    • Судья отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН»: 4:3 превратились в 3:4

    Судья отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН»: 4:3 превратились в 3:4

    «Спартак» проигрывает «Пари НН» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России (3:4, второй тайм).

    На 53-й минуте при счете 3:3 полузащитник Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.

    Главный арбитр встречи Сергей Цыганов после подсказки VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.

    В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов. Счет из 4:3 превратился в 3:4.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 22:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6300

      ySS 8 августа, 23:33

      Вопросов к судье вроде нет.

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      Рейтинг: +8129

      Томик 8 августа, 23:29

      Эх, эмоции через край. Интересно, "Спартак" сможет столько пропускать, если Хлусевича вообще в состав не будут ставить или не потянет столько привозов совершить? Талант, несомненно. Если надо что-нибудь испортить, он тут как тут. И ведь не скажешь, что спустя рукава играет, не старается, но... Может обряд поможет какой-нибудь? Или психолог?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Томик 8 августа, 23:55

      К сожалению , но в его случаи это бесполезно, пздц не лечится.

      0
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      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak 8 августа, 22:45

      Весёлая игра !!!

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      Рейтинг: +218

      Клубничный 8 августа, 22:33

      Все правильно, позор рылам!

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Клубничный 8 августа, 22:50

      Животное , радуйся когда ещё такое зрелище увидишь.

      4
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      Рейтинг: +3674

      aaaaahhhh > Алексей З 8 августа, 23:29

      им завидно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 8 августа, 22:17

      Это кому то интересно ?

      0
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