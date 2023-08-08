Судья отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН»: 4:3 превратились в 3:4

Вопросов к судье вроде нет.
«Спартак» проигрывает «Пари НН» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России (3:4, второй тайм).
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 53-й минуте при счете 3:3 полузащитник Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.
Главный арбитр встречи Сергей Цыганов после подсказки VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.
В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов. Счет из 4:3 превратился в 3:4.
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