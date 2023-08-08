«Зенит» и «Факел» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа в 17:30 мск.

Зенит проиграл в прошлом туре, а сейчас встречается с аутсайдером РПЛ! Ставьте на матч со специальным бонусом в 17000 рублей!

Пять последних очных матчей:

четыре победы «Зенита»

одна ничья

В этом сезоне РПЛ мы видели разные «Зениты» без Малкома – и более-менее куражный, и средний по форме, и проигрывающий. Сергей Семак выдал худший старт в команде, но, кажется, в Санкт-Петербурге совсем не согласны с тезисом, что плохая серия будет продолжена: благодаря сделанным выводам по итогам трех туров и вероятным усилениям. Трансферное окно еще открыто – с «Зенитом» связаны несколько ярких фамилий.

«Факел» показал силу в матче с «Локо»: умение давить позиционно и остро контратаковать. Но «Зенит» более организованный соперник, к тому же проблем с обороной у команды Семака меньше. Итог – победа «Зенита». Вероятно, даже достаточно легкая.

Коэффициенты:

победа «Зенита» – 1.37

ничья – 5.30

победа «Факела» – 8.50

Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

Где смотреть матч Зенит – Факел