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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Факел» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Факел» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    «Зенит» и «Факел» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа в 17:30 мск.

    Зенит проиграл в прошлом туре, а сейчас встречается с аутсайдером РПЛ! Ставьте на матч со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Пять последних очных матчей:

    • четыре победы «Зенита»
    • одна ничья

    В этом сезоне РПЛ мы видели разные «Зениты» без Малкома – и более-менее куражный, и средний по форме, и проигрывающий. Сергей Семак выдал худший старт в команде, но, кажется, в Санкт-Петербурге совсем не согласны с тезисом, что плохая серия будет продолжена: благодаря сделанным выводам по итогам трех туров и вероятным усилениям. Трансферное окно еще открыто – с «Зенитом» связаны несколько ярких фамилий.

    «Факел» показал силу в матче с «Локо»: умение давить позиционно и остро контратаковать. Но «Зенит» более организованный соперник, к тому же проблем с обороной у команды Семака меньше. Итог – победа «Зенита». Вероятно, даже достаточно легкая.

    Коэффициенты:

    • победа «Зенита» – 1.37
    • ничья – 5.30
    • победа «Факела» – 8.50

    Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

    Где смотреть матч Зенит – Факел

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 02:39
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