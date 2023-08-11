«Зенит» и «Факел» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа в 17:30 мск.
Пять последних очных матчей:
- четыре победы «Зенита»
- одна ничья
«Зенит» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Зенита» – 1.37
- ничья – 5.30
- победа «Факела» – 8.50
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Факел
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Прогноз на матч Зенит – Факел
Зенит проиграл в прошлом туре, а сейчас встречается с аутсайдером РПЛ! Ставьте на победителя матча со специальным бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»