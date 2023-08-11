«Зенит» и «Факел» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа в 17:30 мск.

Пять последних очных матчей:

четыре победы «Зенита»

одна ничья

«Зенит» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Зенита» – 1.37

ничья – 5.30

победа «Факела» – 8.50

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Факел

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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