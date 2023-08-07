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    Кейн установил дедлайн для «Баварии»

    История с возможным переходом Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» подходит к завершению.

    30-летний футболист установил дедлайн для мюнхенского клуба – трансфер нужно оформить до конца этой недели, либо переговоры будут прекращены.

    Нападающий не намерен менять команду после старта нового сезона АПЛ, поэтому определил крайний срок для реализации потенциальной сделки.

    «Тоттенхэм» отклонил 100-миллионное предложение «Баварии», но немцы собираются предпринять еще одну попытку.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: The Telegraph

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    07.08.2023 23:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 8 августа, 02:21

      а кто его спрашивать будет, продадут зимой чтоб бесплатно не ушел...либо новый контракт....

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > Benifacto 8 августа, 08:26

      Игроки такого уровня могут сами выбирать, без его подписи никто его не продаст.

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      Рейтинг: +21215

      Cleaner > acor94 8 августа, 17:48

      Не в том Кейн возрасте, чтобы самому выбирать. Пустил карьеру под откос в Тоттенхеме. Ни одного титула в 30 лет. Чего сидел выжидал. На его дедлайны Баварии плевать.

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > Cleaner 8 августа, 17:59

      Вполне возможно, что для него титул в бундеслиге, как дзюбе фнл и он надеется остаться в Англии, а уйдя бесплатно, сможет напрямую общаться с топ клубами апл, сами они за него сотку не дадут.

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