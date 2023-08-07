Кейн установил дедлайн для «Баварии»

История с возможным переходом Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» подходит к завершению.

30-летний футболист установил дедлайн для мюнхенского клуба – трансфер нужно оформить до конца этой недели, либо переговоры будут прекращены.

Нападающий не намерен менять команду после старта нового сезона АПЛ, поэтому определил крайний срок для реализации потенциальной сделки.

«Тоттенхэм» отклонил 100-миллионное предложение «Баварии», но немцы собираются предпринять еще одну попытку.