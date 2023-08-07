«Тоттенхэм» дал ответ «Баварии» на 100-миллионное предложение по Кейну

«Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

По информации Sky Sports, лондонский клуб отказался продавать 30-летнего футболиста за сумму в размере 100 миллионов евро.

«Тоттенхэм» хочет получить на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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