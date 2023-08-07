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    • «Тоттенхэм» дал ответ «Баварии» на 100-миллионное предложение по Кейну

    «Тоттенхэм» дал ответ «Баварии» на 100-миллионное предложение по Кейну

    «Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

    По информации Sky Sports, лондонский клуб отказался продавать 30-летнего футболиста за сумму в размере 100 миллионов евро.

    «Тоттенхэм» хочет получить на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: Sky Sports

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    07.08.2023 16:56
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 7 августа, 20:03

      Да не заиграет он нигде, кроме примитивной английской лиги. Бей беги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 7 августа, 18:03

      За 125 млн саудиты возьмут.И даже за 150.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 7 августа, 17:28

      125 млн да еще в фунтах за пенсионера смех

      2
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 7 августа, 17:20

      "Тоттенхэм хочет получить на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы."
      В следующе году Тоттенхэм получит за Кейна на 100 миллионов евро меньше чем предложила Бавария.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto > Таврида 7 августа, 17:32

      во во....тож хотел сказать)))или зимой за 50)))

      0
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