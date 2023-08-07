Винисиус купил драгоценный кулон, посвященный Роналду

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор обзавелся эксклюзивным ювелирным украшением.

Бразилец купил драгоценный кулон, посвященный Криштиану Роналду.

Изделие выполнено в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.

Фото: соцсети Лео Кусро