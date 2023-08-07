Винисиус купил драгоценный кулон, посвященный Роналду

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор обзавелся эксклюзивным ювелирным украшением.
Бразилец купил драгоценный кулон, посвященный Криштиану Роналду.
Изделие выполнено в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.
Фото: соцсети Лео Кусро
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- Криштиану выступал за мадридцев под 7-м номером.
- Этим летом «семерку» взял Винисиус.
- Кусро – американский ювелир, известный тем, что создает драгоценности для знаменитых спортсменов.
Источник: «Бомбардир»