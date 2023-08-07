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    Винисиус купил драгоценный кулон, посвященный Роналду

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор обзавелся эксклюзивным ювелирным украшением.

    Бразилец купил драгоценный кулон, посвященный Криштиану Роналду.

    Изделие выполнено в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.

    Фото: соцсети Лео Кусро

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
    • Криштиану выступал за мадридцев под 7-м номером.
    • Этим летом «семерку» взял Винисиус.
    • Кусро – американский ювелир, известный тем, что создает драгоценности для знаменитых спортсменов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.08.2023 11:11
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