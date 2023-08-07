Селюк оценил перспективы «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Спартак» выглядит очень неплохо. С приобретением Бонгонды игра в атаке заметно разнообразилась. Соболев сделал два ассиста [в матче с «Рубином»]. Москвичи являются реальным претендентом на чемпионство.

«Зенит» выглядит невзрачно. Потеря игроков отразилась на игре питерцев. «Спартак» должен набирать как можно больше очков. Думаю, в ближайшее время клуб постоянно будет находиться вверху.

Новички прибавили вариативности «Спартаку». Раньше всe было завязано на Промесе, сейчас игра поменялась, москвичи выглядят отлично», – заявил Селюк.