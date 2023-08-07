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    Селюк оценил перспективы «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    «Спартак» выглядит очень неплохо. С приобретением Бонгонды игра в атаке заметно разнообразилась. Соболев сделал два ассиста [в матче с «Рубином»]. Москвичи являются реальным претендентом на чемпионство.

    «Зенит» выглядит невзрачно. Потеря игроков отразилась на игре питерцев. «Спартак» должен набирать как можно больше очков. Думаю, в ближайшее время клуб постоянно будет находиться вверху.

    Новички прибавили вариативности «Спартаку». Раньше всe было завязано на Промесе, сейчас игра поменялась, москвичи выглядят отлично», – заявил Селюк.

    • «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
    • Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
    • «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
    • Петербуржцы выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

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    Источник: «Движение»

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    07.08.2023 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1181

      qawzsexdr 7 августа, 11:05

      3 тур на дворе, а хвосты распустили будто 27.

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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 10:29

      Хрюкайте, не хрюкайте, а Зенит снова будет чемпионом. Это так же верно, как хряки будут ниже 5 места. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 11:24

      Чем ты отличаешься от Селюка.

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