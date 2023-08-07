Селюк оценил перспективы «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.
«Спартак» выглядит очень неплохо. С приобретением Бонгонды игра в атаке заметно разнообразилась. Соболев сделал два ассиста [в матче с «Рубином»]. Москвичи являются реальным претендентом на чемпионство.
«Зенит» выглядит невзрачно. Потеря игроков отразилась на игре питерцев. «Спартак» должен набирать как можно больше очков. Думаю, в ближайшее время клуб постоянно будет находиться вверху.
Новички прибавили вариативности «Спартаку». Раньше всe было завязано на Промесе, сейчас игра поменялась, москвичи выглядят отлично», – заявил Селюк.
- «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
- Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
- «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
- Петербуржцы выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
Источник: «Движение»