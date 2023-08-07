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Селюк оценил перспективы «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

7 августа 2023, 10:23
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Спартак» выглядит очень неплохо. С приобретением Бонгонды игра в атаке заметно разнообразилась. Соболев сделал два ассиста [в матче с «Рубином»]. Москвичи являются реальным претендентом на чемпионство.

«Зенит» выглядит невзрачно. Потеря игроков отразилась на игре питерцев. «Спартак» должен набирать как можно больше очков. Думаю, в ближайшее время клуб постоянно будет находиться вверху.

Новички прибавили вариативности «Спартаку». Раньше всe было завязано на Промесе, сейчас игра поменялась, москвичи выглядят отлично», – заявил Селюк.

  • «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
  • Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
  • «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
  • Петербуржцы выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

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Источник: «Движение»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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qawzsexdr
1691395559
3 тур на дворе, а хвосты распустили будто 27.
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