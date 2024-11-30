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  • Селюк заявил, что самарский губернатор хочет не победить коррупцию в футболе, а избавить бюджет от «Крыльев Советов»

Селюк заявил, что самарский губернатор хочет не победить коррупцию в футболе, а избавить бюджет от «Крыльев Советов»

30 ноября 2024, 12:35
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявления самарского губернатора Вячеслава Федорищева.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«Если по началу, когда губернатор выступил и сказал, что он за чистоту в футболе, – это похвально. Я за это двумя руками, он своим заявлением вызвал аплодисменты. Но что получается? То к нему приходит представитель его же клуба и просит на подкуп судей, а теперь он хочет подать заявление против агентов. Пусть он определится, кто в чeм виноват!

При чем тут агенты и подкуп судей? Он может подавать на агентов, возможно, там были откаты, грабеж бюджета. Но тут же вопрос не в агентах, им же выписывались деньги кем – работником его же клуба! То есть вопросы к своему же клубу.

Но после заявления о том, что 36 миллионов у «Крыльев Советов» долг перед судьями. «Долг перед судьями», хочу заметить! Если это долг, значит «Крылья» уже воспользовались этим. И если губернатор заявил, таким образом, команда должна быть понижена в классе в нижнюю лигу, как это было в Италии с «Ювентусом».

Теперь мне понятна направленность его изречений. Таким образом он прибивает «Крылья Советов». Потому что команда должна быть наказана понижением и снятием очки. И тогда клуб уходит вниз, а на их место частный клуб «Акрон» и не надо деньги из бюджета давать, стадион тот же, все то же. Это очень удобно для области, и, по всей вероятности, этого добивается губернатор», – сказал Селюк.

  • «Крылья Советов» на следующей неделе должен покинуть главный тренер Игорь Осинькин.
  • С приходом Федорищева в область финансовые затруднения начались и у выступающей в КХЛ «Лады».

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Селюк Дмитрий
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