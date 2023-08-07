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    • Шунин рассказал, как Личка мотивировал игроков «Динамо» на матч с «Зенитом»

    Шунин рассказал, как Личка мотивировал игроков «Динамо» на матч с «Зенитом»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после победы над «Зенитом» (3:2). Московская команда забила решающий гол на 96-й минуте.

    «Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях.

    Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришел положительный результат.

    Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с «Зенитом»? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но будем играть будем, как я вижу футбол – с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки». Мы стараемся делать то, что говорит тренер», – сказал Шунин.

    • Личка возглавил «Динамо» этим летом.
    • Команда занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.08.2023 00:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      яцык 7 августа, 08:19

      Еще бы Федю куда нибудь збагрить


      Еще бы Федю куда нибудь збагрить



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      Рейтинг: +1483

      GreyDM > яцык 7 августа, 20:58

      Да ладно на Федю гнать, он не заменим в раздевалке и на скамейке! Мотиватор, мать его)))

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