Уткин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсирается? Вот результат отсутствия конкуренции.
Блогер и журналист Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Динамо».
«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.
Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.
«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин.
- «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.
Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака
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