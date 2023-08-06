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Уткин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

6 августа 2023, 22:40
4

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Динамо».

«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.

Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.

«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин.

  • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Уткин Василий
Комментарии (4)
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BRO_football
1691351504
Да не ссы, Вася. Всё равно можно поздравлять Зенит с чемпионством в этом сезоне. И Спартак, и ЦСКА, и Краснодар ещё успеют просрать какому-нибудь аутсайдеру со дна таблицы, причём не один раз. Им всегда не хватало стабильности. Ещё целый сезон впереди
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evgevg13
1691379339
Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсирается? Вот результат отсутствия конкуренции.
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