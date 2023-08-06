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    Уткин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

    Блогер и журналист Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Динамо».

    «Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.

    Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.

    «Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин.

    • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

    Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака

    Зенит трудно стартовал в РПЛ. Поддержите клуб в следующих матчах со специальным бонусом в 17000₽!

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.08.2023 22:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 06:35

      Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсирается? Вот результат отсутствия конкуренции.

      1
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      Рейтинг: +12387

      BRO_football 6 августа, 22:51

      Да не ссы, Вася. Всё равно можно поздравлять Зенит с чемпионством в этом сезоне. И Спартак, и ЦСКА, и Краснодар ещё успеют просрать какому-нибудь аутсайдеру со дна таблицы, причём не один раз. Им всегда не хватало стабильности. Ещё целый сезон впереди

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      Рейтинг: +8537

      nik55 > BRO_football 7 августа, 08:21

      да скоро судьи начнут отсеивать других

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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit > BRO_football 7 августа, 09:14

      В самый корень, бро.
      Тут уже пляшут на костях Зенита и распределяют места…
      Забывая, что Спартак команда без яиц, а ЦСКА спотыкается на ровно месте постоянно.

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