Уткин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Динамо».

«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.

Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.

«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин.

«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака

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