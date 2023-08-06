Абаскаль оценил дебют Медины за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дебюте Хесуса Медины.
- Парагваец вышел на замену в 3-м туре РПЛ против «Рубина» (4:1) на 58-й минуте.
- Через минуту Медина забил.
- Игрок куплен летом у ЦСКА за 6 миллионов евро.
– Медина забил на первой же минуте. Он адаптировался в «Спартаке»? Пропитался ли он духом и забыл армейское прошлое?
– Это футбол, и ты можешь играть за разные клубы. Если ты – профессионал, то это твоя работа. Наш персонал, наши игроки его поддерживали с первого дня, объясняли, кем мы являемся. И проблем быть не должно.
Важно, что наша футбольная идея и наш стиль близки ему по-футбольному. Он может играть на разных позициях, между линиями, на флангах и в разных ролях. У него хорошее понимание игры.
Мы рады за него и всячески ему помогаем. Конечно, никто не ожидал, что он забьет гол на стартовых секундах.
Источник: «Спорт-Экспресс»