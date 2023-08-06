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    Абаскаль оценил дебют Медины за «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дебюте Хесуса Медины.

    • Парагваец вышел на замену в 3-м туре РПЛ против «Рубина» (4:1) на 58-й минуте.
    • Через минуту Медина забил.
    • Игрок куплен летом у ЦСКА за 6 миллионов евро.

    – Медина забил на первой же минуте. Он адаптировался в «Спартаке»? Пропитался ли он духом и забыл армейское прошлое?

    – Это футбол, и ты можешь играть за разные клубы. Если ты – профессионал, то это твоя работа. Наш персонал, наши игроки его поддерживали с первого дня, объясняли, кем мы являемся. И проблем быть не должно.

    Важно, что наша футбольная идея и наш стиль близки ему по-футбольному. Он может играть на разных позициях, между линиями, на флангах и в разных ролях. У него хорошее понимание игры.

    Мы рады за него и всячески ему помогаем. Конечно, никто не ожидал, что он забьет гол на стартовых секундах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 11:23
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