«Вася бездоказательно блеванул»: Шнякин – о критике Уткиным комментаторов «Матч ТВ»

Шняка-полная бездарность, кто бы там что ни говорил. Когда только узнаю, что он будет изрыгать свои комментарии, сразу переключаю канал.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на критику коллег со стороны видеоблогера Василия Уткина.
- Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.
- По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
- Затем Уткин добавил, что на «Матч ТВ» собраны слабейшие комментаторы на русском языке.
«Безусловно, я сильно раздражен. Причем не за себя. Уткин, как известно, слова хорошего никогда мне не говорил, за что я ему безмерно благодарен, честно. Это заводило. А вот за парней, которые честно и классно делают работу, мне было неприятно.
Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале. Эти вот худшие, эти вот получше, эти – ужасны. И все. Но доводов, ни примеров, ни замечаний, в чем раньше Вася был силен. Просто блеванул, унизив труд парней.
Вот вы не задумывались: что, Уткин всерьез смотрит «Сетанту»? Чтоб оценить уровень комментария там. Аж засматривается, ага. Но блеванул про то, что комментаторы там лучше матчевских – и все просто верят на слово. Я вам больше того скажу: один из комментаторов «Сетанты» – мой кореш – ехал туда без опыта работы и спрашивал, как, мол, комментировать-то...
Поэтому мне важно быть не голословным. Вот вам примеры. Станислав Минин, Эльвин Керимов, Константин Генич, Роман Нагучев, Олег Пирожков, Трушечкин точно работают сильно. И я об этом подробно написал, а не бездоказательно сблевнул.
Мне кажется это важным. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не читают и не слушают. Им достаточно имени Уткина, теплых ностальгических ощущений, связанных с этим именем. И все», – написал Шнякин.