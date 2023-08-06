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  • «Вася бездоказательно блеванул»: Шнякин – о критике Уткиным комментаторов «Матч ТВ»

«Вася бездоказательно блеванул»: Шнякин – о критике Уткиным комментаторов «Матч ТВ»

6 августа 2023, 10:26
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на критику коллег со стороны видеоблогера Василия Уткина.

  • Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
  • Затем Уткин добавил, что на «Матч ТВ» собраны слабейшие комментаторы на русском языке.

«Безусловно, я сильно раздражен. Причем не за себя. Уткин, как известно, слова хорошего никогда мне не говорил, за что я ему безмерно благодарен, честно. Это заводило. А вот за парней, которые честно и классно делают работу, мне было неприятно.

Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале. Эти вот худшие, эти вот получше, эти – ужасны. И все. Но доводов, ни примеров, ни замечаний, в чем раньше Вася был силен. Просто блеванул, унизив труд парней.

Вот вы не задумывались: что, Уткин всерьез смотрит «Сетанту»? Чтоб оценить уровень комментария там. Аж засматривается, ага. Но блеванул про то, что комментаторы там лучше матчевских – и все просто верят на слово. Я вам больше того скажу: один из комментаторов «Сетанты» – мой кореш – ехал туда без опыта работы и спрашивал, как, мол, комментировать-то...

Поэтому мне важно быть не голословным. Вот вам примеры. Станислав Минин, Эльвин Керимов, Константин Генич, Роман Нагучев, Олег Пирожков, Трушечкин точно работают сильно. И я об этом подробно написал, а не бездоказательно сблевнул.

Мне кажется это важным. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не читают и не слушают. Им достаточно имени Уткина, теплых ностальгических ощущений, связанных с этим именем. И все», – написал Шнякин.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (9)
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SLADE2019
1691307006
Зацепил Василий парня, ох как зацепил.
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Axe111
1691309041
ШНЯКИН)))
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Sany-116
1691311678
Всё правильно Вася сказал я когда смотрю трансляцию матчей звук выключаю слушать комментатора нету сил
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ivany4
1691312015
Чего говно метать друг в друга. Нравиться?!)) Помню на срач тв была рубрика по оценке комментаторов. Зашел поставил оценку за матч, напиши свое мнение. Все ясно, понятно, более-менее объективно. Так там чердак с оценкой 3, занимал последнее место. А после предложения, вместо 5 последних мудокомментаторов внести в список Стогниенко, рубрику закрыли без комментариев.))) вот и вся оценка результата их "труда".))
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Томик
1691319698
А что Уткин сказал не так? Понабрали по объявлению на матч тв. И вместо того, чтобы над уровнем своим работать они там отрабатывают штампы газпроммедиа и восторгаются друг другом. Моссаковский - вообще что-то смешное. Уж комментатор из него точно как из говна пуля. А Нагучев...вчерашний репортаж с матча "Рубин" "Спартак" - это просто клоунада какая-то. Зато рассказал, что ему похрен как его фамилию произносят. Я так ждал этой информации, так ждал.
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odessakmv
1691321971
"Он, конечно, виноват, но он не виноват" (с). от Васи самого иногда блевать хотелось, особенно когда оно было под градусом
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anatolich72
1691325825
Дурило ностальгия у людей по Озерову, Маслаченко, а матч тв комментаторы отстой.
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FCSpartakM
1691424441
По факту, на мачте реально мало хороших комментаторов. Уткин говорил про конкретных лиц. А Моссаковский и уже Неценко реально тухлые словоблуды.
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romario 94
1691455849
Шняка-полная бездарность, кто бы там что ни говорил. Когда только узнаю, что он будет изрыгать свои комментарии, сразу переключаю канал.
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