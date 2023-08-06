«Вася бездоказательно блеванул»: Шнякин – о критике Уткиным комментаторов «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на критику коллег со стороны видеоблогера Василия Уткина.

Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.

По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

Затем Уткин добавил, что на «Матч ТВ» собраны слабейшие комментаторы на русском языке.

«Безусловно, я сильно раздражен. Причем не за себя. Уткин, как известно, слова хорошего никогда мне не говорил, за что я ему безмерно благодарен, честно. Это заводило. А вот за парней, которые честно и классно делают работу, мне было неприятно.

Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале. Эти вот худшие, эти вот получше, эти – ужасны. И все. Но доводов, ни примеров, ни замечаний, в чем раньше Вася был силен. Просто блеванул, унизив труд парней.

Вот вы не задумывались: что, Уткин всерьез смотрит «Сетанту»? Чтоб оценить уровень комментария там. Аж засматривается, ага. Но блеванул про то, что комментаторы там лучше матчевских – и все просто верят на слово. Я вам больше того скажу: один из комментаторов «Сетанты» – мой кореш – ехал туда без опыта работы и спрашивал, как, мол, комментировать-то...

Поэтому мне важно быть не голословным. Вот вам примеры. Станислав Минин, Эльвин Керимов, Константин Генич, Роман Нагучев, Олег Пирожков, Трушечкин точно работают сильно. И я об этом подробно написал, а не бездоказательно сблевнул.

Мне кажется это важным. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не читают и не слушают. Им достаточно имени Уткина, теплых ностальгических ощущений, связанных с этим именем. И все», – написал Шнякин.