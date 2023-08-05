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    Карпин назвал виновного в 1:5 от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

    «После 1:5 странно говорить, что что-то определенное пошло не так. Все пошло не так с самого начала. Прежде всего, это моя вина. Три раза в первом тайме «Крылья» дошли до ворот, и мы три гола пропустили. Что может быть не так... Все не так», – сказал тренер.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    05.08.2023 22:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2498

      jek718875 7 августа, 11:57

      Во всём виноват Череп(Онопко)

      0
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 09:39

      плавят Валеру

      0
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      Рейтинг: +2572

      моэм 6 августа, 07:43

      Достойно уважения....особенно на фоне некоторых тренеров кивающих на влажный или слишком высокий газон и массу других смешных причин оправдывающих СОБСТВЕННОЕ поражение .

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 07:26

      Бросилось в глаза отсутствие Осипенко. Это молодое дарование Мелёхин - обезьяна с гранатой.
      В целом матч сразу не задался , просто все провалили игру.

      1
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      Рейтинг: +548

      Айболид 5 августа, 22:37

      Вспоминаю тот день, не забыть того дня
      Как друзей я отшил, взяв вину на себя (с)

      1
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 > Айболид 6 августа, 00:38

      Мразота,у Спартака нечем нагадить-сюда пришло?=)))

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      Рейтинг: +548

      Айболид > Спартач80 20 часов назад

      вы и так по самое небалуся в дерьме (в собственном), ещё и по сайту разносите свой спартаковкий коричневый дух . А кроме того ты визжишь громче всех , аки шлёндра федуна .
      P.S. Лося тебе !

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