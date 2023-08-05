Карпин назвал виновного в 1:5 от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«После 1:5 странно говорить, что что-то определенное пошло не так. Все пошло не так с самого начала. Прежде всего, это моя вина. Три раза в первом тайме «Крылья» дошли до ворот, и мы три гола пропустили. Что может быть не так... Все не так», – сказал тренер.

Единственный гол «Ростова» забил Николай Комличенко.

У «Крыльев» дубль оформил Никита Салтыков.

«Ростов» идет в таблице 7-м.

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