«Ведет себя как быдло»: комментатор Нагучев призвал оштрафовать Дзюбу

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев возмущен словами Артема Дзюбы про журналистов.

Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает.

Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм.

А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться», – сказал Нагучев.