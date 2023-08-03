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  • «Ведет себя как быдло»: комментатор Нагучев призвал оштрафовать Дзюбу

«Ведет себя как быдло»: комментатор Нагучев призвал оштрафовать Дзюбу

3 августа 2023, 19:35
15

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев возмущен словами Артема Дзюбы про журналистов.

Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает.

Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм.

А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться», – сказал Нагучев.

  • 34-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
  • Его статистика: 16 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Иван Петров 1986
1691081151
Я не люблю зюбу, но журналюг, особенно со срач ТВ, не люблю еще больше.
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Plyash
1691081408
Зачем,он своими порно-медиа уже наказал себя на всю жизнь,но в связи с умственной ограниченностью ещё не осознал,убогий.
Ответить
шахта Заполярная
1691082669
Вы друг друга стоите
Ответить
Niklas80
1691083965
Дэмэдж, хрэнэмэдж, по-русски эта шурналюшка не может сказать.
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Вомбат
1691085618
Что Дзюба с его матом, что Нагучев с его дэмэджем - сплошной криндж. Или по-славянски быдло.
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Александр.Т.
1691089265
Да надоели тот и тот))
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bulls27
1691090009
Надо Нагучева на сво отправить . Почему он не там ? Почему у них бронь . А др за них гибнут . Дзюбик на сво..
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Benifacto
1691096938
"ДЭМЭДЖ" это слово говорит о тебе как о журналисте больше чем ты думаешь, позорище ты а не журналист с такими словечками!
Ответить
Владимир-Богданов-google
1691138557
Если ко мне будет лезть какой-то упырь с ,,дэмэнжевыми" вопросами, то я его тоже пошлю куда подальше! Представьте себе врача в психушке, который раздаёт интервью всем своим пациентам. Его самого через пол-года лечить надо будет!
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фанат джигурды
1691167685
"Дэмедж"- это алмаз. Damage. То ли сам Нагучев чего-то не знает, но употребляет, либо значения некоторых слов уже так наизменяли жертвы ЕГЭ, как то же слово "быдло".
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