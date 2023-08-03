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    • «Ведет себя как быдло»: комментатор Нагучев призвал оштрафовать Дзюбу

    «Ведет себя как быдло»: комментатор Нагучев призвал оштрафовать Дзюбу

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев возмущен словами Артема Дзюбы про журналистов.

    Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

    «Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает.

    Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

    Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм.

    А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

    В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться», – сказал Нагучев.

    • 34-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его статистика: 16 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2023 19:35
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды 4 августа, 19:48

      "Дэмедж"- это алмаз. Damage. То ли сам Нагучев чего-то не знает, но употребляет, либо значения некоторых слов уже так наизменяли жертвы ЕГЭ, как то же слово "быдло".

      1
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      Рейтинг: +13

      Владимир-Богданов-google 4 августа, 11:42

      Если ко мне будет лезть какой-то упырь с ,,дэмэнжевыми" вопросами, то я его тоже пошлю куда подальше!
      Представьте себе врача в психушке, который раздаёт интервью всем своим пациентам.
      Его самого через пол-года лечить надо будет!

      2
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      Рейтинг: +559

      АлексМак 4 августа, 00:45

      Почему "как...",- он и стал уже быдлом от своей самовлюблённости и звёздности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto 4 августа, 00:08

      "ДЭМЭДЖ" это слово говорит о тебе как о журналисте больше чем ты думаешь, позорище ты а не журналист с такими словечками!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 22:52

      И да, Нагушев, ты русские слова знаешь? Что за ДЭМЭДЖ? Не засланный ли ты казачек???...(((

      2
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      ...
      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > Cleaner 4 августа, 19:52

      Damage (дэмэдж)- алмаз. Хотел Нагучев модное словцо сказать, да в невежестве замечен оказался. Вот такой вот "деимидж"))))

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 22:49

      Это журналисты ведут себя как быдлы. Дзюба сказал это вслух. Что не так, Роман Нагучев???

      1
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      Рейтинг: +17

      bulls27 3 августа, 22:13

      Надо Нагучева на сво отправить . Почему он не там ? Почему у них бронь . А др за них гибнут . Дзюбик на сво..

      3
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 3 августа, 22:01

      Да надоели тот и тот))

      2
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 3 августа, 21:14

      в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. ----------
      Так то это всё недружественные страны, и нечего на них равняться. У них штрафуют, а в России не будут.

      1
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 21:00

      Что Дзюба с его матом, что Нагучев с его дэмэджем - сплошной криндж. Или по-славянски быдло.

      6
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