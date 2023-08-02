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Кавазашвили призвал выдать Промесу российское гражданство

2 августа 2023, 00:42
5

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Квинси Промес заслуживает получить российское гражданство.

«Промес ещe не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров.

Я очень хочу, чтобы Промес вошeл в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живeт у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу.

Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», – сказал Кавазашвили.

  • Промесу 31 год.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
  • Промес забил 107 голов и отдал 53 ассиста в 217 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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SLADE2019
1690953918
Старый вратарь в своем репертуаре. Плохо соображает над сказанным. Уважаемый родственники, когда начнете присматривать за стариком?
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alefreddy
1690955120
не сейчас а то два россиянина у Зены бегут из команды
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paracetamol
1690955748
Давай, всех уголовников тащи в Россию!
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JTherry
1690961100
с нашим праздником, крылатая пехота, с днем Войск Дяди Васи..!!!
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bulls27
1690971280
Промесу паспорт!! Срочно ! Почему **** сразу переобувают а Промеса нет .
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