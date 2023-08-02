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    • Кавазашвили призвал выдать Промесу российское гражданство

    Кавазашвили призвал выдать Промесу российское гражданство

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Квинси Промес заслуживает получить российское гражданство.

    «Промес ещe не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров.

    Я очень хочу, чтобы Промес вошeл в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

    Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живeт у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу.

    Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», – сказал Кавазашвили.

    • Промесу 31 год.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • Промес забил 107 голов и отдал 53 ассиста в 217 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2023 00:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      bulls27 2 августа, 13:14

      Промесу паспорт!! Срочно ! Почему **** сразу переобувают а Промеса нет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry 2 августа, 10:25

      с нашим праздником, крылатая пехота, с днем Войск Дяди Васи..!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18903

      paracetamol 2 августа, 08:55

      Давай, всех уголовников тащи в Россию!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 08:45

      не сейчас а то два россиянина у Зены бегут из команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 08:25

      Старый вратарь в своем репертуаре. Плохо соображает над сказанным. Уважаемый родственники, когда начнете присматривать за стариком?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 2 августа, 08:07

      Позор. Своих преступников хватает. Гыгыгы

      1
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