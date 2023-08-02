Кавазашвили призвал выдать Промесу российское гражданство

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Квинси Промес заслуживает получить российское гражданство.

«Промес ещe не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров.

Я очень хочу, чтобы Промес вошeл в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живeт у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу.

Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», – сказал Кавазашвили.