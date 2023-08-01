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    Опубликована сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 2-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Спартака», «Оренбурга», «Краснодара», «Локомотива», «Зенита», «Факела», ЦСКА и «Динамо».

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

    Защитники: Владимир Полуяхтов («Оренбург»), Кайо («Краснодар»), Матиас Перес («Оренбург»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

    Полузащитники: Александр Ерохин («Зенит»), Никита Моцпан («Факел»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    01.08.2023 15:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12387

      BRO_football 1 августа, 22:57

      Ну и Безбородова куда-нибудь в центр 12-ым игроком! Он весь матч на 10 баллов отыграл!

      0
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 19:41

      Кайо50/50, Заболотный и Ерохин вообще не к месту

      1
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      Рейтинг: +460

      Filllllll 1 августа, 17:48

      А на данном сайте существуют модераторы какие-нибудь? Надоело читать комментарии людей, которые себя ведут, как умственно-неполноценные. Если вам не нужны читатели и адекватные комментаторы, то продолжайте публиковать всяких дебилов с их туповатыми "Гыгы", а я такое читать не хочу и думаю большинство, оставшихся на этом сайте тоже.

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      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 16:49

      А где Кукуян, засчитавший гол Спартака из вне игры? Он много пользы им принёс. Гыгыгы

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