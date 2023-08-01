Опубликована сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 2-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Спартака», «Оренбурга», «Краснодара», «Локомотива», «Зенита», «Факела», ЦСКА и «Динамо».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Владимир Полуяхтов («Оренбург»), Кайо («Краснодар»), Матиас Перес («Оренбург»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

Полузащитники: Александр Ерохин («Зенит»), Никита Моцпан («Факел»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).