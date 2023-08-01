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    • «Это издевательство над футболом»: Хлусевич объяснил, почему не любит медиафутбол

    «Это издевательство над футболом»: Хлусевич объяснил, почему не любит медиафутбол

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич раскритиковал медийный футбол.

    «Мое отношение к медиафутболу? Я не знаю, говорить это или нет. Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.

    Я максимально негативно к нему отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас. Никогда с Соболевым и Джикией об этом не говорили.

    Мне больше нравится регби, чем медиафутбол. Честно. Я был первый раз на матче, мне очень понравилось регби. Лучше туда сходить, чем на медиафутбол», – сказал Хлусевич.

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    Источник: ютуб-канал Sport-ok

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    01.08.2023 12:42
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