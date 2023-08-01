«Это издевательство над футболом»: Хлусевич объяснил, почему не любит медиафутбол

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич раскритиковал медийный футбол.

«Мое отношение к медиафутболу? Я не знаю, говорить это или нет. Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.

Я максимально негативно к нему отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас. Никогда с Соболевым и Джикией об этом не говорили.

Мне больше нравится регби, чем медиафутбол. Честно. Я был первый раз на матче, мне очень понравилось регби. Лучше туда сходить, чем на медиафутбол», – сказал Хлусевич.