Газзаев одним словом описал судейство Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр Владислав Безбородов удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.

По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«Пять пенальти, три удаления... Судья испортил праздник футбола.

Команды старались, но в чем их вина?! И «Ахмат», и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто шапито! Обидно...

Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства», – сказал Газзаев.

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