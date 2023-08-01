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    • Газзаев одним словом описал судейство Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Газзаев одним словом описал судейство Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

    «Пять пенальти, три удаления... Судья испортил праздник футбола.

    Команды старались, но в чем их вина?! И «Ахмат», и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто шапито! Обидно...

    Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8128

      Томик 1 августа, 13:40

      А я двумя - "Усы сбрей!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      Rabinovi_ch 1 августа, 12:09

      "Газзаев одним словом"
      Ничего себе, у него одно слово...

      1
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