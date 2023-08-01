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  • Мане подтвердил уход из «Баварии»: эмоциональная речь сенегальца

Мане подтвердил уход из «Баварии»: эмоциональная речь сенегальца

1 августа 2023, 09:47

Нападающий «Баварии» Садио Мане подтвердил информацию об уходе из клуба.

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Мне хотелось бы, чтобы всe завершилось иначе. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне.

Как бы там ни было, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», – цитирует Мане журналист Флориан Плеттенберг

  • Сообщалось, что нападающий близок к трансферу в саудовский «Аль-Наср» за 40 миллионов евро.
  • Мане провел в «Баварии» один сезон.
  • Его статистика: 38 матчей, 12 голов, 6 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Мане Садио
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