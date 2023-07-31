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    • Павлюченко: «Мой «пахан» сейчас забил бы два мяча в РПЛ. Даже я гола три-четыре забью»

    Павлюченко: «Мой «пахан» сейчас забил бы два мяча в РПЛ. Даже я гола три-четыре забью»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба забьет минимум десять голов за сезон.

    «Шалимов сказал, что Дзюба забьет не больше двух мячей? Он с горяча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был.

    Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал – затравил Дзюбу. Артем забьет не меньше 10 мячей. Даже я сейчас в чемпионате три-четыре гола забью за 15 матчей.

    Вроде Шалимов – футбольный человек, в футболе разбирается, не с вертолета его смотрит. Наверное, Игорю Дзюба не нравится», – заявил Павлюченко.

    • Дзюба в матче с «Факелом» забил 1-й гол в сезоне.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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