Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ухода Малкома

Никита Чернов порассуждал о чемпионских перспективах «Зенита» на фоне продажи ведущих легионеров.

– Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звездные бразильцы. Первый из них – Малком – недавно официально ушел. Поэтому есть повод снова спросить: это меняет расклады в борьбе за золото?

– Посмотрим. Сейчас там русские ребята будут играть. В целом мы всегда против «Зенита» играли хорошо, за исключением отдельных игр.

Случалось, что и побеждали их, доставляли им неудобства. Но на дистанции, наверное, за счет этого класса...

– Когда надо было побеждать команды из второй половины таблицы?

– Да. За счет класса, который давали бразильцы, наверное, в каких-то сложных моментах появлялся победный результат. Бразильцы делали класс, от этого «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли.