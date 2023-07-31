Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ухода Малкома

    Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ухода Малкома

    Никита Чернов порассуждал о чемпионских перспективах «Зенита» на фоне продажи ведущих легионеров.

    – Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звездные бразильцы. Первый из них – Малком – недавно официально ушел. Поэтому есть повод снова спросить: это меняет расклады в борьбе за золото?

    – Посмотрим. Сейчас там русские ребята будут играть. В целом мы всегда против «Зенита» играли хорошо, за исключением отдельных игр.

    Случалось, что и побеждали их, доставляли им неудобства. Но на дистанции, наверное, за счет этого класса...

    – Когда надо было побеждать команды из второй половины таблицы?

    – Да. За счет класса, который давали бразильцы, наверное, в каких-то сложных моментах появлялся победный результат. Бразильцы делали класс, от этого «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Малкома продали «Аль-Хилялю» за рекордные для РПЛ 60 млн евро.
    • В субботу петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с «Ростовом» (1:1).

    Новости по теме
    Чернов дал совет Медине после трансфера в «Спартак»
    Чернов не исключил переход из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА: «Зависит от предложения» 4
    Чернов назвал главное качество Абаскаля
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3415

      ПалкоВводецъ (returned) 58 минут назад

      Зенит по многолетней традиции снова надругается над хряками по взрослому. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21119

      Cleaner 1 час назад

      Защитник «Спартака» Чернов, лучше оцени шансы Спартака занять в ЧР место выше ДЕСЯТОГО!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      SLADE2019 1 час назад

      Сейчас там будут играть русские ребята. С чего ты это Чернов взял, даже, если Бакаева, Адамова и др. таковыми считать. А по уму, шансы Спартака лучше оценивай, вернее повышай своей игрой. Пока она у тебя, мягко выражаясь, не очень внятная.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 