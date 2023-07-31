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  • Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ухода Малкома

Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ухода Малкома

31 июля 2023, 10:00
2

Никита Чернов порассуждал о чемпионских перспективах «Зенита» на фоне продажи ведущих легионеров.

– Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звездные бразильцы. Первый из них – Малком – недавно официально ушел. Поэтому есть повод снова спросить: это меняет расклады в борьбе за золото?

– Посмотрим. Сейчас там русские ребята будут играть. В целом мы всегда против «Зенита» играли хорошо, за исключением отдельных игр.

Случалось, что и побеждали их, доставляли им неудобства. Но на дистанции, наверное, за счет этого класса...

– Когда надо было побеждать команды из второй половины таблицы?

– Да. За счет класса, который давали бразильцы, наверное, в каких-то сложных моментах появлялся победный результат. Бразильцы делали класс, от этого «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
  • Малкома продали «Аль-Хилялю» за рекордные для РПЛ 60 млн евро.
  • В субботу петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с «Ростовом» (1:1).

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Чернов Никита Малком
Комментарии (2)
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SLADE2019
1690788869
Сейчас там будут играть русские ребята. С чего ты это Чернов взял, даже, если Бакаева, Адамова и др. таковыми считать. А по уму, шансы Спартака лучше оценивай, вернее повышай своей игрой. Пока она у тебя, мягко выражаясь, не очень внятная.
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paracetamol
1690796956
Этот поросенок еще может рассуждать?
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