Федотов ответил, стоит ли Безбородова отстранять от футбола

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не имеет мнения, должен ли судья Владислав Безбородов завершить карьеру после матча второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).
- В матче было 5 11-метровых и 3 удаления.
- Хет-трик у ЦСКА с пенальти оформил Федор Чалов.
- Москвичи впервые в сезоне РПЛ победили.
– Считаете ли вы, что такие ошибки должны стоить судье карьеры?
– Не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что там произошло. У судей есть их руководство, которое должно принимать такие решение. Это не наша компетенция.
– В момент игры, когда Безбородов пошел смотреть повтор после пробитого пенальти, вы понимали, что происходит?
– Когда мы отбили мяч, я понимал, что Игорь показал свой класс и уровень. После этого мы должны были продолжать играть.
Источник: «Матч ТВ»