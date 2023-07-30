Непомнящий: «Мне так жалко спартаковца Литвинова»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий рекомендовал «Спартаку» подписать игрока в центр обороны.
«У «Спартака» есть вечная проблема – всегда не хватает одного центрального защитника. Кто бы ни приходил, но все равно всегда не хватает.
Вот они и используют такого игрока, как Руслан Литвинов, в центре защиты. Мне его так жалко... Это футболист-созидатель, а ему приходится играть на другой позиции. Но что поделать», – сказал Непомнящий.
- Литвинов – воспитанник клуба.
- Он дебютировал в 2019 году.
- У него 3 матча за сборную России.
Источник: Legalbet