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    Непомнящий: «Мне так жалко спартаковца Литвинова»

    Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий рекомендовал «Спартаку» подписать игрока в центр обороны.

    «У «Спартака» есть вечная проблема – всегда не хватает одного центрального защитника. Кто бы ни приходил, но все равно всегда не хватает.

    Вот они и используют такого игрока, как Руслан Литвинов, в центре защиты. Мне его так жалко... Это футболист-созидатель, а ему приходится играть на другой позиции. Но что поделать», – сказал Непомнящий.

    • Литвинов – воспитанник клуба.
    • Он дебютировал в 2019 году.
    • У него 3 матча за сборную России.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68521

      portero 39 минут назад

      Это уже к тренеру, во многих командах к тренеру имеются вопросы по выбору игроков, но главный решает и видить должен лучше, чем любой со стороны....

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