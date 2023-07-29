Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался после упущенной победы «Зенита» над «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Зенит» пропустил с пенальти на 94-й минуте.

Команды лидируют в РПЛ.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов.

«В первом тайме всe шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперeд на Николая Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал Мостовой.