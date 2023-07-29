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    • Андрей Мостовой: «Зенит» уже не такой фаворит РПЛ, как раньше»

    Андрей Мостовой: «Зенит» уже не такой фаворит РПЛ, как раньше»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после упущенной победы над «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

    • «Зенит» пропустил с пенальти на 94-й минуте.
    • Команды лидируют в РПЛ.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов.

    «В первом тайме всe шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

    Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперeд на Николая Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

    Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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