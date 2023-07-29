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Мостовой: «Зенит» уже не такой фаворит РПЛ, как раньше»

29 июля 2023, 22:59
4

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался после упущенной победы «Зенита» над «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

  • «Зенит» пропустил с пенальти на 94-й минуте.
  • Команды лидируют в РПЛ.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов.

«В первом тайме всe шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперeд на Николая Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (4)
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paracetamol
1690664731
Старайся лучше, что-то забивать перестал в последнее время!
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Zenit2312
1690665224
Что за бред! Какой заброс ! Какой Кормличенко! Я видел полностью розыгрыш низом по возможностью.Что вам вечно пенальти снятся.
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Красногвардейчик
1690701203
А если уйдёт Барриос, Зенит не выше Урала уровнем будет, и ,,гений,, Семака сразу проявится))
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eugen-han
1690704608
Не такой как раньше. Но раньше говорили ровно то же самое. Кстати параллельно Спартак из сезона в сезон говорит о своём неизбежном чемпионстве на фоне ,, не такого как раньше" Зенита.
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