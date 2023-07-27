ЦСКА получил от бразильского клуба улучшенное предложение по Карраскалю

«Атлетико Паранаэнсе» сохраняет интерес к Хорхе Карраскалю.

Бразильский клуб сделал ЦСКА улучшенное предложение по трансферу 25-летнего футболиста.

«Атлетико Паранаэнсе» готов заплатить за колумбийца 7 миллионов евро + 30% от последующей его перепродажи.

Ранее они предлагали вариант с арендой игрока с правом выкупа за 8 миллионов евро.