Санчес отстранен от тренировок с «Тоттенхэмом»: его вынуждают перейти в «Спартак»

Руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить защитника Дэвинсона Санчеса перейти в «Спартак».

По информации Tuttomercatoweb, колумбиец не хочет примать предложение клуба РПЛ, потому что с 1 января сможет вести переговоры с любым клубом

«Тоттенхэм» хочет продать футболиста в «Спартак», который предложил за игрока 14 миллионов евро, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

В связи с этим руководство лондонского клуба пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак». Клуб отстранил защитника от тренировок, чтобы повлиять на его решение.

В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.

Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.

Санчес – финалист ЛЧ.

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