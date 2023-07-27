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  • Санчес отстранен от тренировок с «Тоттенхэмом»: его вынуждают перейти в «Спартак»

Санчес отстранен от тренировок с «Тоттенхэмом»: его вынуждают перейти в «Спартак»

27 июля 2023, 14:59
7

Руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить защитника Дэвинсона Санчеса перейти в «Спартак».

По информации Tuttomercatoweb, колумбиец не хочет примать предложение клуба РПЛ, потому что с 1 января сможет вести переговоры с любым клубом

«Тоттенхэм» хочет продать футболиста в «Спартак», который предложил за игрока 14 миллионов евро, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

В связи с этим руководство лондонского клуба пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак». Клуб отстранил защитника от тренировок, чтобы повлиять на его решение.

  • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
  • Санчес – финалист ЛЧ.

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Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Тоттенхэм Санчес Дэвинсон
Комментарии (7)
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JTherry
1690460888
какой-то "пьяный хоровод" с этим Санчесом, то отказываются вести переговоры, то сами вынуждают перейти, хотя последнее больше похоже на торги Леви, боится упустить свою выгоду...)
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R_a_i_n
1690464291
Нах он нужен такой??? Я лучше буду Маслова или Чернова лицезреть.
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oyabun
1690469356
Будет прикольно если всё таки перейдет и станет говорить что с детства мечтал играть в Спартаке ))
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k611
1690475508
Видимо деньги не пахнут. Но если сам игрок не хочет переходить что тут поделаешь...
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Alex Flash
1690477536
силком мил не будешь. но при таком повороте надо и цену сбивать
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ivany4
1690481371
Пора закончить эту сагу. Не хочет не надо. А то и здесь будет плакаться, за 14 мультов.))
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