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    • Санчес отстранен от тренировок с «Тоттенхэмом»: его вынуждают перейти в «Спартак»

    Санчес отстранен от тренировок с «Тоттенхэмом»: его вынуждают перейти в «Спартак»

    Руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить защитника Дэвинсона Санчеса перейти в «Спартак».

    По информации Tuttomercatoweb, колумбиец не хочет примать предложение клуба РПЛ, потому что с 1 января сможет вести переговоры с любым клубом

    «Тоттенхэм» хочет продать футболиста в «Спартак», который предложил за игрока 14 миллионов евро, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

    В связи с этим руководство лондонского клуба пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак». Клуб отстранил защитника от тренировок, чтобы повлиять на его решение.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15256

      R_a_i_n 27 минут назад

      Нах он нужен такой??? Я лучше буду Маслова или Чернова лицезреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3375

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Силком Санчеса впихивают сви ньям. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30331

      JTherry 1 час назад

      какой-то "пьяный хоровод" с этим Санчесом, то отказываются вести переговоры, то сами вынуждают перейти, хотя последнее больше похоже на торги Леви, боится упустить свою выгоду...)

      0
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      Рейтинг: +732

      Forvard47 1 час назад

      Че за бред? Тоттенхэм же сам отказался вести переговоры со спартаком, чтобы не ссорится с британским правительством?

      0
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