Трансфер Санчеса в «Спартак» сорван: «Тут тупо политика»

Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес не перейдет в «Спартак».

В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.

Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.

Санчес – финалист ЛЧ.

«По моим данным, с высокой долей вероятности, Санчеса в «Спартаке» не будет. Мои источники называют гиблым этот трансфер. Хотя предварительно все условия были согласованы.

Тут тупо политика. «Тоттенхэм» не будет ссориться с АПЛ.

Вы поймите, сейчас любой трансфер может не состояться, даже когда все стороны согласны. И писать, что трансфер железобетонный – опрометчиво.

Поэтому я себе позволяю усомниться даже в тех моментах, когда источники уверены. Да и их трансформацию в сомневающихся я уже отчетливо вижу, в первую очередь, речь об участниках сделки.

К сожалению, трансфер по Санчесу сорван. За 10 миллионов евро никто с федерацией сраться не будет», – написал в телеграме журналист Грант Гетадарян.