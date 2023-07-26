Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Трансфер Санчеса в «Спартак» сорван: «Тут тупо политика»

    Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес не перейдет в «Спартак».

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

    «По моим данным, с высокой долей вероятности, Санчеса в «Спартаке» не будет. Мои источники называют гиблым этот трансфер. Хотя предварительно все условия были согласованы.

    Тут тупо политика. «Тоттенхэм» не будет ссориться с АПЛ.

    Вы поймите, сейчас любой трансфер может не состояться, даже когда все стороны согласны. И писать, что трансфер железобетонный – опрометчиво.

    Поэтому я себе позволяю усомниться даже в тех моментах, когда источники уверены. Да и их трансформацию в сомневающихся я уже отчетливо вижу, в первую очередь, речь об участниках сделки.

    К сожалению, трансфер по Санчесу сорван. За 10 миллионов евро никто с федерацией сраться не будет», – написал в телеграме журналист Грант Гетадарян.

    Новости по теме
    Агенты Санчеса отреагировали на новость о намерении АПЛ заблокировать трансфер в «Спартак»
    АПЛ будет препятствовать трансферу Санчеса в «Спартак» (The Guardian) 10
    «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по Санчесу, но трансфер может не состояться 9
    Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4952

      Бомбардиръ 11 минут назад

      Импортозамещению ещё долго идти до российского футбола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15236

      R_a_i_n 20 минут назад

      Слава богу! Искать, искать и ещё раз искать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 