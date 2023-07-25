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    • «Зенит» потратил на Малкома 80-88 миллионов евро: его продадут за 60

    «Зенит» потратил на Малкома 80-88 миллионов евро: его продадут за 60

    «Зенит» очень выгодно продаст Малкома «Аль-Хилялю» – за 60 миллионов евро.

    Но даже такая сумма трансфера, вероятно, не отобьет все траты на бразильского легионера.

    Петербуржцы примерно потратили на игрока не менее 80 миллионов евро.

    Это минимальный предел трат. Скорее всего, данная цифра выше за счет подписных и агентских выплат за новый контракт, различных премиальных и роста зарплаты с лета 2022 года.

    Плюс не забываем про налоги и отчисления в различные фонды (НДФЛ, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования). За счет этого сумма трат, вероятно, достигла 88 миллионов евро.

    Естественно Малком не только «поедал» бюджет, но и приносил пользу. Анализ наших коллег со Sports.ru показал, что голевые действия вингера напрямую принесли «Зениту» 3,5 миллиона евро призовых.

    Мы показали Вам фактические цифры из открытых источников. Не будем делать однозначные выводы в духе: «Зенит» понес убытки в размере 20-30 миллионов евро.

    При подобных методах подсчета даже выход в ноль почти нереален. В такой логике убыточны большинство трансферов, и считать так не вполне корректно.

    Впрочем, не надо прятать от глаз общественности и реальное положение дел. Да, чемпион РПЛ близок к рекордному трансферу в истории российского футбола, но если рассуждать о ликвидности, то не все так однозначно.

    Фото: Sports.ru, Maksim Konstantinov / Global Look Press

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12904

      Вомбат 41 минуту назад

      Стиль Бомбардира - радостно перепечатывать заведомые фейки, если их авторы из ведомства господина Дудя. Мало того, что цифры сомнительные, так и весь расчет - чистый фейк. По этому расчету получается, что наибольший ущерб команде приносят те, кто играет в ней до самого конца карьеры. Ведь их никуда не продали. Значит они не оправдали даже своей зарплаты, не так ли Бомбардир?

      0
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      Рейтинг: +4749

      Spirit_78 50 минут назад

      Почему не посчитали съеденную Малкомом еду, выданную одежду, потраченное клубным автобусом и самолётом топливо с расчётом на его вес? А ещё слишком скромно раздули его зарплату. Можно было бы нарисовать не 26, а 50 миллионов. Дотянули бы уж до 200 млн, скромняги.
      Московские счетоводы, считайте лучше по своим клубам. Деньги у вас тратятся гигантские, а результат околонулевой.

      1
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      Рейтинг: +285

      erybov1965 1 час назад

      Тут мне один деятель писал,что Зенит на трансферах лучше всех зарабатывает.Еще один болтолог-демагог,т.е. фанат,а фанат должен фанатично верить во все "положительное",что связано с Зенитом. Вот,если бы деньги на эти "выгодные" трансферы брали у фанатов Зенита,вот бы они тогда "запели".А так ведь это государственные деньги,т.е. ничьи.

      0
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      Рейтинг: +5770

      Питерский князь 1 час назад

      Заказ Зарембы виден из далека.
      Это аак нужно умножить 3.5 миллиона на 4, чтобы получиломь 26?
      :)))
      Агенские платят, только с.в.иньи. переговоры вели Барса и Зенит.
      Малком обошелся Зениту в 60, от туда и такая сумма.

      3
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      Рейтинг: +12904

      Вомбат > Питерский князь 38 минут назад

      Да это все мелочи. Автор фейка Головин (из стана Спартака) много чего не учел, например 50 млн евро, полученных Зенитом от УЕФА при Малкоме. Главное не это, а то, что я написал выше.

      0
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      Рейтинг: +2005

      Romio-xxx > Питерский князь 11 минут назад

      Ты считаешь,что у него не было агента?Ха ха)))

      0
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      Рейтинг: +4463

      Ziklop 1 час назад

      ну если уж так за Малкома подробно свин считает, желательно увидеть расклад ещё десяток игроков с московских клубов!
      а то охренели выдергивать кусок инфы, картинку по всем командам раз такие умные!

      3
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      Рейтинг: +407

      Айболид 1 час назад

      Хрюши , хрюши ! Ау ! Все сюда !!!!
      А вот одна уже прибежала ))))

      2
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      Рейтинг: +1210

      Номэд 1 час назад

      Сейчас полупокер fakeid, будет напрягать очко и твердить, что это всё неправда. Это происки москвичей. У малкома всего зарплата 3,5 млн, причём рублей. Дебил, что с него взять.

      1
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