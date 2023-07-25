«Зенит» потратил на Малкома 80-88 миллионов евро: его продадут за 60

«Зенит» очень выгодно продаст Малкома «Аль-Хилялю» – за 60 миллионов евро.

Но даже такая сумма трансфера, вероятно, не отобьет все траты на бразильского легионера.

Петербуржцы примерно потратили на игрока не менее 80 миллионов евро.

Это минимальный предел трат. Скорее всего, данная цифра выше за счет подписных и агентских выплат за новый контракт, различных премиальных и роста зарплаты с лета 2022 года.

Плюс не забываем про налоги и отчисления в различные фонды (НДФЛ, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования). За счет этого сумма трат, вероятно, достигла 88 миллионов евро.

Естественно Малком не только «поедал» бюджет, но и приносил пользу. Анализ наших коллег со Sports.ru показал, что голевые действия вингера напрямую принесли «Зениту» 3,5 миллиона евро призовых.

Мы показали Вам фактические цифры из открытых источников. Не будем делать однозначные выводы в духе: «Зенит» понес убытки в размере 20-30 миллионов евро.

При подобных методах подсчета даже выход в ноль почти нереален. В такой логике убыточны большинство трансферов, и считать так не вполне корректно.

Впрочем, не надо прятать от глаз общественности и реальное положение дел. Да, чемпион РПЛ близок к рекордному трансферу в истории российского футбола, но если рассуждать о ликвидности, то не все так однозначно.

Фото: Sports.ru, Maksim Konstantinov / Global Look Press