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  • «Зенит» потратил на Малкома 80-88 миллионов евро: его продадут за 60

«Зенит» потратил на Малкома 80-88 миллионов евро: его продадут за 60

25 июля 2023, 14:59
7

«Зенит» очень выгодно продаст Малкома «Аль-Хилялю» – за 60 миллионов евро.

Но даже такая сумма трансфера, вероятно, не отобьет все траты на бразильского легионера.

Петербуржцы примерно потратили на игрока не менее 80 миллионов евро.

Это минимальный предел трат. Скорее всего, данная цифра выше за счет подписных и агентских выплат за новый контракт, различных премиальных и роста зарплаты с лета 2022 года.

Плюс не забываем про налоги и отчисления в различные фонды (НДФЛ, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования). За счет этого сумма трат, вероятно, достигла 88 миллионов евро.

Естественно Малком не только «поедал» бюджет, но и приносил пользу. Анализ наших коллег со Sports.ru показал, что голевые действия вингера напрямую принесли «Зениту» 3,5 миллиона евро призовых.

Мы показали Вам фактические цифры из открытых источников. Не будем делать однозначные выводы в духе: «Зенит» понес убытки в размере 20-30 миллионов евро.

При подобных методах подсчета даже выход в ноль почти нереален. В такой логике убыточны большинство трансферов, и считать так не вполне корректно.

Впрочем, не надо прятать от глаз общественности и реальное положение дел. Да, чемпион РПЛ близок к рекордному трансферу в истории российского футбола, но если рассуждать о ликвидности, то не все так однозначно.

Фото: Sports.ru, Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (7)
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Ziklop
1690288130
ну если уж так за Малкома подробно свин считает, желательно увидеть расклад ещё десяток игроков с московских клубов! а то охренели выдергивать кусок инфы, картинку по всем командам раз такие умные!
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erybov1965
1690290827
Тут мне один деятель писал,что Зенит на трансферах лучше всех зарабатывает.Еще один болтолог-демагог,т.е. фанат,а фанат должен фанатично верить во все "положительное",что связано с Зенитом. Вот,если бы деньги на эти "выгодные" трансферы брали у фанатов Зенита,вот бы они тогда "запели".А так ведь это государственные деньги,т.е. ничьи.
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Spirit_78
1690291602
Почему не посчитали съеденную Малкомом еду, выданную одежду, потраченное клубным автобусом и самолётом топливо с расчётом на его вес? А ещё слишком скромно раздули его зарплату. Можно было бы нарисовать не 26, а 50 миллионов. Дотянули бы уж до 200 млн, скромняги. Московские счетоводы, считайте лучше по своим клубам. Деньги у вас тратятся гигантские, а результат околонулевой.
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Вомбат
1690292149
Стиль Бомбардира - радостно перепечатывать заведомые фейки, если их авторы из ведомства господина Дудя. Мало того, что цифры сомнительные, так и весь расчет - чистый фейк. По этому расчету получается, что наибольший ущерб команде приносят те, кто играет в ней до самого конца карьеры. Ведь их никуда не продали. Значит они не оправдали даже своей зарплаты, не так ли Бомбардир?
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NewLife
1690295305
Расчет сомнительный, но бонусы и откаты окуительные. Со своими деньгами так бы не поступили, но народные не жаль)
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Alex Atuan
1690322698
если так посмотреть то 99,9% любых трансферов являются убыточными, так что мое мнение это полный бред!
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Snek
1690326145
Считать так некорректно, но мы все равно посчитаем. Логика у автора на уровне.
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