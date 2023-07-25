Байрамян – о споре с Карпиным: «Я был готов морально, а вот Георгича лысым не представляю»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

– Расскажи про ваш недавний спор с Карпиным.

– Какой спор?

– Глебов сказал, что вы поспорили на стрижку – если бы «Ростов» оказался в тройке по итогам прошлого сезона, лысым был бы он, если нет – ты. Карпин вроде сначала подтвердил, что спор был, а через время сказал, что по рукам вы не били. Так было на самом деле?

– Смотри, где-то два года назад мы уже спорили с Георгичем на стрижку. Мне надо было забить два гола за месяц, иначе побрился бы налысо. В итоге я забил и не стригся.

Тогда это был мужской спор, мы ударили по рукам. А в этом году спора не было.

– Как это не было?

– Просто состоялся командный ужин, мы разговаривали на разные темы. И тут ребята начали подстрекать: «Подстрижешься, если не попадем в тройку?»

Георгич подключился: «Если попадем – стригусь я». Но не били по рукам, так что прям спора не было. Только разговоры. Глебов просто подлил масла в огонь (смеется).

– А вообще представляешь себя лысым?

– Ну, раз я два года назад спорил на лысину, значит, чисто морально готов к этому. Хоть и с 20 лет не менял прическу. А вот Георгича лысым не представляю.