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    • Стало известно, почему Сарри пока не одобрил трансфер Захаряна в «Лацио»

    Стало известно, почему Сарри пока не одобрил трансфер Захаряна в «Лацио»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    По информации La Gazzetta dello Sport, Сарри просил у руководства игрока, который незамедлительно заменит Сергея Милинковича-Савича. Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.

    Требованиям Сарри соответствует Даити Камада, который находится в статусе свободного агента. Однако японец близок к договоренности с «Атлетико».

    Сообщалось, что римляне готовы заплатить за Захаряна 10+4 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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