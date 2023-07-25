Стало известно, почему Сарри пока не одобрил трансфер Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации La Gazzetta dello Sport, Сарри просил у руководства игрока, который незамедлительно заменит Сергея Милинковича-Савича. Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.
Требованиям Сарри соответствует Даити Камада, который находится в статусе свободного агента. Однако японец близок к договоренности с «Атлетико».
Сообщалось, что римляне готовы заплатить за Захаряна 10+4 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: La Gazzetta dello Sport