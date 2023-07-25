Стало известно, почему Сарри пока не одобрил трансфер Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации La Gazzetta dello Sport, Сарри просил у руководства игрока, который незамедлительно заменит Сергея Милинковича-Савича. Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.

Требованиям Сарри соответствует Даити Камада, который находится в статусе свободного агента. Однако японец близок к договоренности с «Атлетико».

Сообщалось, что римляне готовы заплатить за Захаряна 10+4 миллионов евро.