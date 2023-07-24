«Не разделяю визгов радости»: Зарема – об уходе бразильцев из «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, как «Зенит» будет действовать в случае продажи нескольких бразильцев.

Петербуржцы согласились отпустить Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Под вопросом будущее в клубе Вендела и Клаудиньо.

«Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!

Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 миллионов на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут. Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.

Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех. В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете.

Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала Зарема.