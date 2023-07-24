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  • «Не разделяю визгов радости»: Зарема – об уходе бразильцев из «Зенита»

«Не разделяю визгов радости»: Зарема – об уходе бразильцев из «Зенита»

24 июля 2023, 11:47
10

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, как «Зенит» будет действовать в случае продажи нескольких бразильцев.

  • Петербуржцы согласились отпустить Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Под вопросом будущее в клубе Вендела и Клаудиньо.

«Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!

Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 миллионов на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут. Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.

Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех. В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете.

Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала Зарема.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Салихова Зарема
Комментарии (10)
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SLADE2019
1690190331
Я двумя руками за, если ***** указанных Заремкой спартаковцев оптом купят. Дай то Бог. Но там, не совсем дурики сидят.
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NewLife
1690191262
Не считай деньги в чужом кармане, т.е. в кармане антинародной команды, это глупо и не красиво)
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Taps
1690192254
Тварь брехливая ...
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Давид59
1690192523
Из Спартака? Оптом? Вот это уж вряд-ли. Вову в своё время возвращали. Но, чтобы из основы Спартака кого-то брали? Не припомню.
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Ziklop
1690194418
Зарема молодец, визги в свинарнике её не радуют! злая она, кабанчик ей молодой нужен , что бы жизнь её радовала!
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