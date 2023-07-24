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    • «Не разделяю визгов радости»: Зарема – об уходе бразильцев из «Зенита»

    «Не разделяю визгов радости»: Зарема – об уходе бразильцев из «Зенита»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, как «Зенит» будет действовать в случае продажи нескольких бразильцев.

    • Петербуржцы согласились отпустить Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Под вопросом будущее в клубе Вендела и Клаудиньо.

    «Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!

    Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 миллионов на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

    В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут. Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.

    Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех. В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете.

    Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала Зарема.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4449

      Ziklop 1 час назад

      Зарема молодец, визги в свинарнике её не радуют!
      злая она, кабанчик ей молодой нужен , что бы жизнь её радовала!

      2
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      Рейтинг: +6555

      Давид59 2 часа назад

      Из Спартака? Оптом? Вот это уж вряд-ли. Вову в своё время возвращали. Но, чтобы из основы Спартака кого-то брали? Не припомню.

      1
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      Рейтинг: +23492

      Persona_non_Grata > Давид59 1 час назад

      Какая короткая память ( ну прям как у рыб ) - Бакаев, Дзюба . Свободными агентами ? - а ну да, это же другое, это уже не из Спартака )))

      1
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      Рейтинг: +6555

      Давид59 > Давид59 1 час назад

      Дзюбу и Бакаева Спартак сам отторгнул. Я про игроков основы

      2
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      Рейтинг: +390

      Айболид > Давид59 1 час назад

      Там даже если пинками выперли , в Зенит им уходить нельзя . А то ничеснабудит .

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      Рейтинг: +1494

      Taps 2 часа назад

      Тварь брехливая ...

      1
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      Рейтинг: +23492

      Persona_non_Grata > Taps 1 час назад

      Самокритично и лаконично !!!)))

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      Рейтинг: +390

      Айболид > Taps 1 час назад

      Это он про тебя .

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      Рейтинг: +19041

      NewLife 2 часа назад

      Не считай деньги в чужом кармане, т.е. в кармане антинародной команды, это глупо и не красиво)

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      Рейтинг: +390

      Айболид > NewLife 1 час назад

      Никто в "карман" пищевика и не заглядывает .

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      Рейтинг: +1338

      SLADE2019 2 часа назад

      Я двумя руками за, если ***** указанных Заремкой спартаковцев оптом купят. Дай то Бог. Но там, не совсем дурики сидят.

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