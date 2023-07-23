Боккетти прилетел в Москву. Он назвал фаворита матча «Спартака» и «Оренбурга»

23 июля «Спартак» в стартовом туре РПЛ сыграет против «Оренбурга». Интересный гость на этом матче – бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. В интервью он рассказал об этой поездке в Москву:

«Я приехал в Москву поболеть за «Спартак» в матче с «Оренбургом». Конечно же, они победят сегодня».