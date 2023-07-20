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    • Набабкин: «На Евро-2012 казалось, что сборная России может дойти до финала»

    Набабкин: «На Евро-2012 казалось, что сборная России может дойти до финала»

    Экс-защитник сборной России Кирилл Набабкин считает, что на Евро-2012 национальная команда выступила ниже своего потенциала.

    «На Евро-2012 у нас была очень сильная сборная. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала.

    Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии. После вылета было очень большое сожаление», – сказал Набабкин.

    • Россия заняла 3-е место в группе с Чехией, Грецией и Польшей.
    • Сборная разгромила чехов (4:1), сыграла вничью с поляками (1:1) и уступила грекам (0:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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