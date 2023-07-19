Зенитовец Ду Кейрос рассказал, как играл в футбол в тюрьме

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как ему приходилось играть в тюрьме.

23-летний Ду Кейрос пришел из «Коринтианса» как свободный агент.

Его контракт с «Зенитом» действует до 2028 года.

Опорник стоит 6 миллионов евро.

– В каких условиях ты рос?

– Мы жили в довольно большом доме, но там находилась вся родня как мамы, так и папы – больше 30 человек. Родители реально были очень молоды, поэтому им приходилось много работать, чтобы обеспечить нас. Но при этом меня всегда окружала забота – ухаживали тети, дяди, бабушки, дедушки. А когда исполнилось семь лет, случилась беда – папа оказался в тюрьме сроком на три года.

– За что?

– Я не хотел бы называть причину. Скажу лишь, что ему пришлось отсидеть этот срок.

– Ты его навещал?

– По выходным. Заключенным выделяли пару дней для визитов родных и близких, и почти каждую субботу или воскресенье мы с мамой ездили к папе в тюрьму. Причем она находилась очень далеко от нашего дома – добираться приходилось по десять часов в одну сторону. Но визиты полноценные – я даже играл в футбол в тюрьме.

– С кем?

– С детьми других заключенных, которые тоже приезжали навещать своих отцов, братьев, дядей. Народу собиралось много, разного возраста. Понятно, что ситуация кажется невероятной – ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это происходило на самом деле, и та история серьезно повлияла на мой характер. Насмотрелся на то, какие люди сидят за решеткой, в каких условиях живут, какие страдания такое доставляет. И это отбило у меня желание повторить их судьбу.