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    Зенитовец Ду Кейрос рассказал, как играл в футбол в тюрьме

    Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как ему приходилось играть в тюрьме.

    • 23-летний Ду Кейрос пришел из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 2028 года.
    • Опорник стоит 6 миллионов евро.

    – В каких условиях ты рос?

    – Мы жили в довольно большом доме, но там находилась вся родня как мамы, так и папы – больше 30 человек. Родители реально были очень молоды, поэтому им приходилось много работать, чтобы обеспечить нас. Но при этом меня всегда окружала забота – ухаживали тети, дяди, бабушки, дедушки. А когда исполнилось семь лет, случилась беда – папа оказался в тюрьме сроком на три года.

    – За что?

    – Я не хотел бы называть причину. Скажу лишь, что ему пришлось отсидеть этот срок.

    – Ты его навещал?

    – По выходным. Заключенным выделяли пару дней для визитов родных и близких, и почти каждую субботу или воскресенье мы с мамой ездили к папе в тюрьму. Причем она находилась очень далеко от нашего дома – добираться приходилось по десять часов в одну сторону. Но визиты полноценные – я даже играл в футбол в тюрьме.

    – С кем?

    – С детьми других заключенных, которые тоже приезжали навещать своих отцов, братьев, дядей. Народу собиралось много, разного возраста. Понятно, что ситуация кажется невероятной – ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это происходило на самом деле, и та история серьезно повлияла на мой характер. Насмотрелся на то, какие люди сидят за решеткой, в каких условиях живут, какие страдания такое доставляет. И это отбило у меня желание повторить их судьбу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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