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    Ду Кейрос рассказал, от чего его уберег футбол

    Летний новичок «Зенита» Ду Кейрос вспомнил былые годы.

    Роберт Ренан говорил, что не раз становился свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?

    Да, в моем детстве тоже хватало опасностей. Видел и убийства, и торговлю наркотиками – знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег от выбора этого пути.

    – Как тебе удалось не поддаться соблазнам улиц?

    – Моя семья всегда любила футбол и «Коринтианс». В такой ситуации невозможно ни о чем другом думать. Считаю, что в Бразилии люди не выбирают футбол – этой страстью там все настолько пропитано, что ты рождаешься уже влюбленным в него. И в этом смысле я точно не исключение.

    Но, конечно, есть и другая дорога, темная. И перед мальчиками в моем районе часто стоял выбор, по какому пути пойти. Я дал себе слово – сделать все, чтобы оказаться на футбольном.

    • 23-летний Ду Кейрос пришел из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 2028 года.
    • Опорник стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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