Ду Кейрос рассказал, от чего его уберег футбол

Летний новичок «Зенита» Ду Кейрос вспомнил былые годы.

– Роберт Ренан говорил, что не раз становился свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?

– Да, в моем детстве тоже хватало опасностей. Видел и убийства, и торговлю наркотиками – знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег от выбора этого пути.

– Как тебе удалось не поддаться соблазнам улиц?

– Моя семья всегда любила футбол и «Коринтианс». В такой ситуации невозможно ни о чем другом думать. Считаю, что в Бразилии люди не выбирают футбол – этой страстью там все настолько пропитано, что ты рождаешься уже влюбленным в него. И в этом смысле я точно не исключение.

Но, конечно, есть и другая дорога, темная. И перед мальчиками в моем районе часто стоял выбор, по какому пути пойти. Я дал себе слово – сделать все, чтобы оказаться на футбольном.