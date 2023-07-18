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    • Директор «Спартака» – Эраковичу, выбравшему «Зенит»: «Адьос»

    Директор «Спартака» – Эраковичу, выбравшему «Зенит»: «Адьос»

    Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Он выбрал «Зенит».

    «У нас есть планы А, В, С. Больше одной фамилии в шорт-листе.

    Эракович? Мы – «Спартак», мы хотим, чтобы были игроки, которые хотят играть за «Спартак». Выбрал «Зенит»? Адьос.

    На данный момент мы рассматриваем другие варианты, трансфера Эраковича, думаю, не будет», – сказал Малышев.

    • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
    • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
    • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2023 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6049

      ySS 38 минут назад

      Главный м..к российского футбола порешал вопросы.
      И пока банкует будет решать.

      0
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      Рейтинг: +40185

      Project Бабангида 2 часа назад

      у вас там что? пригорает? ну сделайте вид что ничего не произошло. лицо хотя бы сохраните. он вам первый вообще то адьоснул

      2
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      Рейтинг: +782

      FCSpartakM > Project Бабангида 1 час назад

      а что не так? ну можно было сказать проще, тип пнх.

      1
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