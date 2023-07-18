Директор «Спартака» – Эраковичу, выбравшему «Зенит»: «Адьос»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Он выбрал «Зенит».

«У нас есть планы А, В, С. Больше одной фамилии в шорт-листе.

Эракович? Мы – «Спартак», мы хотим, чтобы были игроки, которые хотят играть за «Спартак». Выбрал «Зенит»? Адьос.

На данный момент мы рассматриваем другие варианты, трансфера Эраковича, думаю, не будет», – сказал Малышев.