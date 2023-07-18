Директор «Спартака» – Эраковичу, выбравшему «Зенит»: «Адьос»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Он выбрал «Зенит».
«У нас есть планы А, В, С. Больше одной фамилии в шорт-листе.
Эракович? Мы – «Спартак», мы хотим, чтобы были игроки, которые хотят играть за «Спартак». Выбрал «Зенит»? Адьос.
На данный момент мы рассматриваем другие варианты, трансфера Эраковича, думаю, не будет», – сказал Малышев.
- «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
- Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
- Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».
Источник: «Матч ТВ»