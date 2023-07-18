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    • Орлов назвал ключевого футболиста «Зенита» – он не хочет играть за клуб

    Орлов назвал ключевого футболиста «Зенита» – он не хочет играть за клуб

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о нежелании Вендела возвращаться в «Зенит».

    • Бразилец находится на родине, он не хочет играть за петербургскую команду.
    • «Зенит» готов продать полузащитника, если получит достойное предложение.

    «Сложно не согласиться с Валерием Газзаевым, который считает, что «Зениту» было очень сложно без Вендела. Бразилец – ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло.

    Во-первых, «Зенит» заявил, что Венделу разрешили искать новую команду. Потом где-то выступил Клаудиньо, который сказал, что Вендел уходит, а он сам остается. Значит, Клаудиньо что-то знал?

    Чуть позже, кажется, агент Вендела сообщил, что у футболиста умер дедушка. И полузащитник занимается организацией похорон. В общем, одно наложилось на другое. Посмотрим, что будет дальше.

    В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с сине-бело-голубыми. Значит, пока ничего не поменялось в его судьбе, ему надо тренироваться и выступать за «Зенит».

    Ду Кейрос? Его сложно сравнивать с Венделом. Ему еще тренироваться и тренироваться! Я посмотрел со стороны: Ду Кейрос на свежести играет от силы минут 20, а потом уже добегает... Не готов физически. Вспомните того же Вендела, который на 90-й минуте способен был совершать рывки на полполя. Сейчас вообще в «Зените» таких игроков не видно. Тем не менее пока болельщикам сине-бело-голубых не стоит бить тревогу. Семак пять раз выигрывал чемпионство, доказал, что умеет подводить команду к сезону и к решающими играм», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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