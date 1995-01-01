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    «Ювентус» интересуется защитником «Байера» Венделлом

    «Ювентус» хочет усилить левый фланг обороны, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Байера» Венделла.

    Представители «Ювентуса» будут внимательно следить за игрой бразильского фулбека во время очных матчей команд в групповом этапе Лиги чемпионов.

    • 26-летний Венделл выступает за «Байер» с 2014 года.
    • В его активе 192 матча, восемь голов и 15 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
    • «Ювентус» и «Байер» проведут очные игры в ЛЧ 1 октября и 11 декабря.

    Источник: Calciomercato

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