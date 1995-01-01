«Ювентус» интересуется защитником «Байера» Венделлом

«Ювентус» хочет усилить левый фланг обороны, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Байера» Венделла.

Представители «Ювентуса» будут внимательно следить за игрой бразильского фулбека во время очных матчей команд в групповом этапе Лиги чемпионов.