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    Еще один итальянский клуб стал претендентом на Миранчука

    Алексей Миранчук в скором времени может оказаться в «Салернитане».

    Клуб, финишировавший на 15-м месте в Серии А в прошлом сезоне, заинтересован в аренде российского полузащитника «Аталанты».

    Бергамцы готовы рассмотреть такой вариант, если перех уходом футболист продлит контракт, истекающий в 2024 году.

    Если же хавбека захотят выкупить, то «Аталанта» потребует за него 9-10 миллионов евро.

    • 27-летний Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • Сообщалось, что игрок также интересен «Вероне».

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    Источник: «Матч ТВ»

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