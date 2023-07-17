Еще один итальянский клуб стал претендентом на Миранчука

Алексей Миранчук в скором времени может оказаться в «Салернитане».
Клуб, финишировавший на 15-м месте в Серии А в прошлом сезоне, заинтересован в аренде российского полузащитника «Аталанты».
Бергамцы готовы рассмотреть такой вариант, если перех уходом футболист продлит контракт, истекающий в 2024 году.
Если же хавбека захотят выкупить, то «Аталанта» потребует за него 9-10 миллионов евро.
- 27-летний Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Сообщалось, что игрок также интересен «Вероне».
Источник: «Матч ТВ»