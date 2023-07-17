Еще один итальянский клуб стал претендентом на Миранчука

Алексей Миранчук в скором времени может оказаться в «Салернитане».

Клуб, финишировавший на 15-м месте в Серии А в прошлом сезоне, заинтересован в аренде российского полузащитника «Аталанты».

Бергамцы готовы рассмотреть такой вариант, если перех уходом футболист продлит контракт, истекающий в 2024 году.

Если же хавбека захотят выкупить, то «Аталанта» потребует за него 9-10 миллионов евро.