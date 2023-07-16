Семин назвал двух лучших тренеров России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.

Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.

Игра с ЦСКА прошла в Казани.

«Победа на Суперкубке заслуга не только Михаила Кержакова, но и всей команды, тренера. Матч мне понравился, играли между собой, на мой взгляд, два лучших тренера России – Сергей Семак и Владимир Федотов. Они показали футбол очень и очень высокого уровня. Пенальти – это лотерея, в которой выиграл «Зенит». Естественно, Кержаков два мяча смог отразить, такое редко бывает. Но здесь надо отметить хорошую подготовку одной и другой команды.

ЦСКА, если решит свои проблемы с игрой в атаке, будет в состоянии бороться за золотые медали РПЛ. Потому что у них в обороне игроки очень высокого класса. В преддверии чемпионата обе команды показали очень хорошую игру», – сказал Семин.