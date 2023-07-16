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    Семин назвал двух лучших тренеров России

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

    «Победа на Суперкубке заслуга не только Михаила Кержакова, но и всей команды, тренера. Матч мне понравился, играли между собой, на мой взгляд, два лучших тренера России – Сергей Семак и Владимир Федотов. Они показали футбол очень и очень высокого уровня. Пенальти – это лотерея, в которой выиграл «Зенит». Естественно, Кержаков два мяча смог отразить, такое редко бывает. Но здесь надо отметить хорошую подготовку одной и другой команды.

    ЦСКА, если решит свои проблемы с игрой в атаке, будет в состоянии бороться за золотые медали РПЛ. Потому что у них в обороне игроки очень высокого класса. В преддверии чемпионата обе команды показали очень хорошую игру», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +589

      НикКин 44 минуты назад

      Лучший Карпин а все остальное шлак а не тренеры

      0
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      Рейтинг: +7204

      Semenycch 1 час назад

      Шпалыч вполне прав. Но они не единственные хорошие тренеры России.

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      Рейтинг: +5012

      Эном айс 1 час назад

      Палыч потёк от вчерашних комплиментов Богданыча..
      Что поделать, никому не нужная ,в прошлом великая жизнь..(

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