Малком отреагировал на интерес «Аль-Хиляля»

Нападающего «Зенита» Малкома спросили про 50-миллионное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».
«Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит»! Я ничего не знаю о предложении оттуда в 50 миллионов евро. У меня контракт с «Зенитом», – сказал бразилец.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова