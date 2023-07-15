Малком отреагировал на интерес «Аль-Хиляля»

Нападающего «Зенита» Малкома спросили про 50-миллионное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».

«Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит»! Я ничего не знаю о предложении оттуда в 50 миллионов евро. У меня контракт с «Зенитом», – сказал бразилец.