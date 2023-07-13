«Аль-Хиляль» хочет купить Малкома: «Зенит» назвал цену на игрока

Клуб из Петербурга требует за Малкома 50 миллионов евро------закатайте губу
«Аль-Хиляль» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома, сообщает журналистка Раиза Симплисио.
Клуб из Петербурга требует за Малкома 50 миллионов евро. «Аль-Хиляль» ещe не принял окончательного решения по трансферу.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.