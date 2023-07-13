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    • «Аль-Хиляль» хочет купить Малкома: «Зенит» назвал цену на игрока

    «Аль-Хиляль» хочет купить Малкома: «Зенит» назвал цену на игрока

    «Аль-Хиляль» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома, сообщает журналистка Раиза Симплисио.

    Клуб из Петербурга требует за Малкома 50 миллионов евро. «Аль-Хиляль» ещe не принял окончательного решения по трансферу.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: твиттер Раисы Симплисио

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8393

      nik55 1 минуту назад

      Клуб из Петербурга требует за Малкома 50 миллионов евро------закатайте губу

      0
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      Рейтинг: +14697

      R_a_i_n 6 минут назад

      Люля-кебаб тоже интересуется!

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