«Аль-Хиляль» хочет купить Малкома: «Зенит» назвал цену на игрока

«Аль-Хиляль» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома, сообщает журналистка Раиза Симплисио.

Клуб из Петербурга требует за Малкома 50 миллионов евро. «Аль-Хиляль» ещe не принял окончательного решения по трансферу.