Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов проанализировал матч против «Зенита» за Суперкубок России (0:0, 4:5 по пенальти).

«Сегодня был незабываемый антураж. Наших болельщиков было очень много. Это наш 12-й игрок, и команда сделала всe на поле, чтобы отблагодарить за такую горячую поддержку.

А не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов. в «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который сегодня продемонстрировал всe своe мастерство», – сказал Федотов.