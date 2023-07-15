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    Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов проанализировал матч против «Зенита» за Суперкубок России (0:0, 4:5 по пенальти).

    «Сегодня был незабываемый антураж. Наших болельщиков было очень много. Это наш 12-й игрок, и команда сделала всe на поле, чтобы отблагодарить за такую горячую поддержку.

    А не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов. в «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который сегодня продемонстрировал всe своe мастерство», – сказал Федотов.

    • «Зенит» взял Суперкубок 4-й раз подряд.
    • У петербуржцев 8 Суперкубков России – это рекорд.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2106

      DMитрий 1 час назад

      Фетод молодец. Жду от него настоящего соперничества за титул в наступающем сезоне.

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