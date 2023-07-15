Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе регулярно общается с двумя футболистами «Реала».
24-летний француз находится в постоянном контакте с партнерами по сборной – Эдуардо Камавинга и Орельеном Чуамени.
Сообщалось, что «Реал» планирует сезон без Мбаппе, но его трансфер еще возможен в августе.
- «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля форвард либо продлил контракт, либо покинул клуб.
- После этой даты парижанам придется платить Мбаппе бонус за лояльность в размере 40 миллионов евро.
- Его индивидуальная статистика: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
Источник: Foot Mercato