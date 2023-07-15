Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе регулярно общается с двумя футболистами «Реала».

24-летний француз находится в постоянном контакте с партнерами по сборной – Эдуардо Камавинга и Орельеном Чуамени.

Сообщалось, что «Реал» планирует сезон без Мбаппе, но его трансфер еще возможен в августе.