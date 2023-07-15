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    • Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

    Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе регулярно общается с двумя футболистами «Реала».

    24-летний француз находится в постоянном контакте с партнерами по сборной – Эдуардо Камавинга и Орельеном Чуамени.

    Сообщалось, что «Реал» планирует сезон без Мбаппе, но его трансфер еще возможен в августе.

    • «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля форвард либо продлил контракт, либо покинул клуб.
    • После этой даты парижанам придется платить Мбаппе бонус за лояльность в размере 40 миллионов евро.
    • Его индивидуальная статистика: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2489

      Maxi_7 58 минут назад

      Главное чтобы не в половом) а остальное - ради бога)

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