Мбапи должен остаться во Франции до конца карьеры
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в ближайшие недели.
Мадридский клуб планирует новый сезон без 24-летнего форварда.
Если француз и окажется в «Реале», то не раньше августа.
- «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля Мбаппе либо продлил контракт, либо покинул клуб.
- После этой даты парижанам придется платить футболисту бонус за лояльность в размере 40 миллионов евро.
- Его индивидуальная статистика: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.