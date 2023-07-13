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    «Реал» планирует сезон без Мбаппе (Marca)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в ближайшие недели.

    Мадридский клуб планирует новый сезон без 24-летнего форварда.

    Если француз и окажется в «Реале», то не раньше августа.

    • «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля Мбаппе либо продлил контракт, либо покинул клуб.
    • После этой даты парижанам придется платить футболисту бонус за лояльность в размере 40 миллионов евро.
    • Его индивидуальная статистика: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +209

      RealDiMoNMadrid 1 час назад

      Мбапи должен остаться во Франции до конца карьеры

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      Рейтинг: +12578

      DeStar 3 часа назад

      да возьмите вон манэ у баварии. его за 20 лямов отдают , пусть поиграет ЦФ например ,классный игрок который баварии не подошел, раз фирмино не захотели взять за бесплтно

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      Рейтинг: +1643

      koli4ka 3 часа назад

      да товарищ Перец деньги свои умеет считать...

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