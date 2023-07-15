Погба отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из тюрьмы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался об освобождении Бенжамина Менди из-под стражи.

Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.

Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.

Менди находился под арестом во время следствия.

«Очень рад за тебя, бро. Пусть все люди, которые говорили о тебе плохо всe это время, теперь придут и извинятся.

Не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя на поле», – написал Погба в соцсетях.