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    • Погба отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из тюрьмы

    Погба отреагировал на освобождение Бенжамина Менди из тюрьмы

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался об освобождении Бенжамина Менди из-под стражи.

    • Экс-игрока «Манчестер Сити» оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.
    • Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.
    • Менди находился под арестом во время следствия.

    «Очень рад за тебя, бро. Пусть все люди, которые говорили о тебе плохо всe это время, теперь придут и извинятся.

    Не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя на поле», – написал Погба в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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