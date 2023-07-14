Бенжамина Менди оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях: он расплакался в суде

Бывший футболист «Манчестер Сити» Бенжамин Менди освобожден из-под стражи.

Сегодня, 14 июля, в Королевском суде Честера с него сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.

Всего француза подозревали в десяти преступлениях сексуального характера – теперь он полностью оправдан.

В январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия, в сентябре – еще по одному.

После оглашения оправдательного приговора Менди не сдержал эмоций и расплакался в зале суда.