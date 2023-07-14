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    • Бенжамина Менди оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях: он расплакался в суде

    Бенжамина Менди оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях: он расплакался в суде

    Бывший футболист «Манчестер Сити» Бенжамин Менди освобожден из-под стражи.

    Сегодня, 14 июля, в Королевском суде Честера с него сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.

    Всего француза подозревали в десяти преступлениях сексуального характера – теперь он полностью оправдан.

    В январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия, в сентябре – еще по одному.

    После оглашения оправдательного приговора Менди не сдержал эмоций и расплакался в зале суда.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4402

      Ziklop 38 минут назад

      давай в РПЛ приезжай, здесь можно всё!

      0
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      Рейтинг: +1805

      GermanVo 50 минут назад

      Самое абсурдное в этой ситуации то, что эти швабры сломали карьеру человеку, но они не будут привлечены за ложные показания.

      2
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      Рейтинг: +14724

      R_a_i_n > GermanVo 40 минут назад

      Там это в порядке вещей. Можно вспомнить дело Доминик Стросс Кана!

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      Рейтинг: +144

      AlexanderFCSM > R_a_i_n 13 минут назад

      мужики, будьте осторожней с бабами на тусовках и вписках, сама тебя напоит и трахнет, а потом скажет что изнасиловал, или забеременеет, адовые бабы

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