Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»

Бывший игрок РПЛ, а ныне тренер крымского «Кызылташа» Валерий Есипов рассказал об особенностях жизни в Белгороде.

– Не страшно ли работать в Крыму и спокойно ли все в Бахчисарае?

– У нас же и по Москве иногда прилетает. Сейчас переехал в Белгород, здесь уже стали как специалисты, знаем, когда надо спрятаться. Иногда бывает громко.

Это, конечно, мешает, хоть и в Бахчисарае все спокойнее и довольно комфортно. Но волка бояться – в лес не ходить.