Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»

Бывший игрок РПЛ, а ныне тренер крымского «Кызылташа» Валерий Есипов рассказал об особенностях жизни в Белгороде.
– Не страшно ли работать в Крыму и спокойно ли все в Бахчисарае?
– У нас же и по Москве иногда прилетает. Сейчас переехал в Белгород, здесь уже стали как специалисты, знаем, когда надо спрятаться. Иногда бывает громко.
Это, конечно, мешает, хоть и в Бахчисарае все спокойнее и довольно комфортно. Но волка бояться – в лес не ходить.
- Есипов больше всего матчей в карьере провел за «Ротор» (1992-2004 годы).
- Он дважды становился серебряным призером чемпионата России.
- 51-летний Есипов тренирует с 2008 года.
Источник: «Матч ТВ»