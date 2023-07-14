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    • Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»

    Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»

    Бывший игрок РПЛ, а ныне тренер крымского «Кызылташа» Валерий Есипов рассказал об особенностях жизни в Белгороде.

    – Не страшно ли работать в Крыму и спокойно ли все в Бахчисарае?

    – У нас же и по Москве иногда прилетает. Сейчас переехал в Белгород, здесь уже стали как специалисты, знаем, когда надо спрятаться. Иногда бывает громко.

    Это, конечно, мешает, хоть и в Бахчисарае все спокойнее и довольно комфортно. Но волка бояться – в лес не ходить.

    • Есипов больше всего матчей в карьере провел за «Ротор» (1992-2004 годы).
    • Он дважды становился серебряным призером чемпионата России.
    • 51-летний Есипов тренирует с 2008 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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